التربية تطلق مشروع "بصمة الوجه" للمتقدمين على الامتحانات الخارجية

وأوضح المكتب في بيان ورد لـ ، إن "انطلاقة المشروع الاولى كانت من للتربية في "، مبينا ان "اللجنة الامتحانية المختصة نفذت إجراءات البصمة الإلكترونية للمؤهلين لخوض امتحانات السادس الابتدائي بالاعتماد على تقنية التحقق البيومتري لوجه الطالب والتي ستشكل هوية تعريفية محصنة للممتحن لا يمكن اختراقها لتبوء محاولات انتحال الشخصية بالفشل".وتابع أن "المديرية ستستكمل العمل بشمول طلبة الثالث المتوسط ثم السادس الإعدادي بنظام البصمة الالكترونية في الاسبوع المقبل".