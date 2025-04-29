حريق يحول مخزن "عملاق" إلى رماد جنوبي بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أن "فرق الدفاع المدني فرضت سيطرتها الكاملة على حريق كبير اندلع في مخزن عملاق للأجهزة الكهربائية في منطقة عويريج ، بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ".وأشار البيان إلى "استنفار فرق الدفاع المدني وتطويق النيران وعزل المخزون المحترق، ومن ثم تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى بؤرة النيران، وأنهاء خطرها واكمال عمليات التبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تقليل الأضرار المادية".على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن المنطقة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في البداية، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة عن ، رغم التحذيرات السابقة من المديرية، وفق البيان.