هزة أرضية تضرب قضاء كلار بمحافظة السليمانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025 على الحدود العراقية الإيرانية تبعد حوالي 35 كم عن قضاء التابع لمحافظة في ".وأضافت الهيئة، أن "الهزة بلغت قوتها 2.7 درجة ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها".