حديث عن تحويل مطار عسكري في النجف الى تجاري

وقال گناوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، انه "تم الوصول الى مراحل متقدمة من اعمال مشروع ربط بمحافظة بالمملكة العربية "، لافتا الى ان "هذا الطريق تاريخي هو طريق ".وتطرق المحافظ الى نية تحويل مطار عسكري في ناحية الشبكة الى مطار تجاري، مشيرا الى ان فيها 3 ابار نفطية وسيتم المباشرة باستخراج النفط من احدى في الوقت القريب. كما أعلن عن اتفاق مع شركتين للمنظومات الشمسية.