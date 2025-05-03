التعليم تعلن تأجيل التقديم إلى الدراسات العليا

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "حرصا على إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا واستكمال متطلبات التقديم في ضوء المناشدات التي وردت بهذا الخصوص وجه وزير والبحث العلمي بتأجيل موعد التقديم إلى الدراسات العليا إلى الخميس الموافق 15 آيار 2025".ونوهت الوزارة إلى أن " التنافسي سيكون في موعده المقرر يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025".