خلال زيارته لها.. وزير العدل يعلن الاتفاق على جملة قضايا تخص محافظة النجف

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل محافظ الأشرف ، وزير العدل لبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة المحلية ووزارة العدل، وفق بيان رسمي ورد للسومرية نيوز.وفي مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل ، قال شواني انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس بأجراء زيارات ميدانيه الى المحافظات للوقوف على العقبات والمشاكل، أجرينا زيارة الى ، والتقينا بالمحافظ گناوي.وأضاف انه خلال الزيارة بحثنا الكثير من المعوقات والعراقيل التي تعيق عمل دوائرنا العدلية ووجدنا اليات لمعالجتها، من أجل تقدم أفضل الخدمات العدلية للمواطنين، اضافة الى تهيئة بنايات تليق بدوائر العدلية، لافتا الى ان كوادرنا لا يستطيع ان يقدموا خدمات بشكل سلس للمواطنين لذلك لدينا برنامج متكامل للانتقال من هذه البنايات الى بنايات جديدة.وتابع، تمت مناقشة الخدمات الإضافية لسجن النجف المركزي، وتم التفاهم والاتفاق مع محافظ النجف للتحرك ومعالجة بعض الاشكاليات اللوجستية، وكذلك سيتم استلام الموقوفين في تسفيرات النجف لغرض تخفيف الاكتظاظ الموجود هناك وتوفير معايير حقوق الانسان بالنسبة للنزلاء.وأوضح، "اعتمدنا النظام الالكتروني وفتح الإضبارة الإلكترونية في دوائر التنفيذ في ولما شرحنا هذا الامر للمحافظ طلب ان تكون النجف لها الأولوية في هذا الملف، ولهذا جرى الاتفاق ان تكون النجف ستكون أول محافظة بعد بغداد لفتح الإضبارة الإلكترونية".