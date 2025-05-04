العراق يتوجه لتحويل ملجأ العامرية الى متحف

وقالت مدير عام الدائرة لمى ياس الدوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس ، وإشراف وزير الثقافة والسياحة والآثار، ومتابعة رئيس ، ترأسنا وفداً لزيارة ملجأ في وأطلعنا على أعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بتحويله إلى متحف".وأوضحت الدوري أن" الوفد ضم عدداً من الملاكات الهندسية في ودائرة المتاحف العامة لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل استعداداً لإعادة افتتاحه كمتحف يؤرخ لحدث مؤلم مر به الشعب العراقي".