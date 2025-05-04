رئيس لجنة برلمانية: البصرة أمام كارثة إنسانية وبيئية

وقالت البجاري في بيان ورد لـ ، إن " إنسانية وبيئية تلوح في الأفق بمحافظة ، نتيجة تفاقم أزمة شحّ المياه وارتفاع نسب الملوحة إلى مستويات خطيرة، والأيام المقبلة ستكون قاسية على أهل البصرة إذا استمرت الجهات المعنية في سياسة التغاضي والتسويف".وأضافت أن "أزمة المياه في البصرة لم تعد مجرّد مشكلة موسمية، بل أصبحت معاناة يومية تهدد صحة المواطنين وسبل عيشهم"، لافتةً إلى أن "تدهور نوعية المياه وانعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والحيواني في المحافظة".ودعت إلى "تحرّك عاجل من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ حلول واقعية وجذرية، بعيدة عن الوعود الفضفاضة والمماطلة التي تتكرر كل عام دون نتائج ملموسة"، مشددة على "ضرورة تحمّل الحكومة مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه الأزمة التي تهدد استقرار البصرة وتفاقم معاناة سكانها".وأكدت البجاري "استعداد كتلة الصادقون البرلمانية لمتابعة هذا الملف عبر القنوات التشريعية والرقابية، بهدف ضمان تحقيق خطوات فعلية على الأرض تسهم في إنهاء الأزمة".وطالبت بـ"تشكيل عمليات مشتركة تضم الوزارات المعنية وهيئات المياه ومحافظة البصرة، بهدف وضع خطة طوارئ فورية تتضمن توفير مياه صالحة للشرب عبر صهاريج النقل كحل مؤقت، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تضمن تدفق المياه العذبة من المصادر الرئيسية".يذكر أن تشهد أزمات مياه متكررة وارتفاع نسب التلوث والملوحة وفق منظمات محلية ودولية.