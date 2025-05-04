في بغداد.. فحوصات هندسية داخل محطة كهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، عن انجاز فحوصات هندسية داخل محطة كهرباء في العاصمة .

وقالت الوزارة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات كريم مدير عام لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية وبإشراف قيس حطاب مدير قسم انهت كوادر قسم الفحص الهندسي اعمال الفحوصات الهندسية لمنظومة ريش توجيه الهواء الداخل وريش الضاغطة الثابتة والدوارة للوحدة الخامسة التابعة لمحطة كهرباء الشهيد المهندس عبد الله احمد الغازية".

وأضاف البيان "شملت الفحوصات المتخصصة في مدى صلاحية وسلامة ريش ضاغطة هواء الوحدة من فحص بصري وصلادة وقياس مستوى تردد الريش اضافة الى الفحص بالصبغات النافذة للريش البالغ عددها (916) وفق اعلى المواصفات الفنية والهندسية المعمول بها خدمة ولديمومة قطاع الطاقة الكهربائية في بلدنا العزيز".