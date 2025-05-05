زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "تحسّنا نسبيا في مدى الرؤية وترسّب واضح للغبار في مناطق عديدة من مدن البلاد"، مشيرة إلى "تحرّك موجة الغبار باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وصولاً إلى بعض مناطق الجنوب، مع تباين في شدّتها".وأضاف البيان، "من المتوقع أن تخفّ كثافة الغبار تدريجياً خلال ساعات الليل، فيما تبقى بعض الآثار العالقة للغبار في الأجواء يوم غد الثلاثاء، لاسيما في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد".وأشار إلى "زخات من الأمطار الرعدية متوقعة مساء اليوم في محافظات ، ، وأربيل، مصحوبة ببعض الغزارة ونشاط في الرياح الهابطة وتنتهي الفعالية الجوية خلال الليل، مع استمرار هطولات متفرقة ودهوك نهار الثلاثاء".