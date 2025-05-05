تبادل قبول الطلبة.. اتفاق استثنائي بين وزارتي التعليم في بغداد وأربيل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "برعاية وتوجيه وزير والبحث العلمي وقعت وزارتا التعليم العالي في وحكومة اتفاقاً مشتركاً لتنظيم آليات تبادل قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم".وجاء الاتفاق، وفق البيان، "خلال اجتماع مشترك عُقد في ، بحضور وكيل لشؤون البحث العلمي ، ووزير التعليم العالي في حكومة الإقليم آرام أمين، وعدد من مسؤولي الإشراف والتقويم العلمي وضمان الجودة والمديرين العامين والمستشارين".وأكد الجانبان أن "هذا الاتفاق الهام الذي يحصل للمرة الأولى على مستوى تحديد الإجراءات وآليات تنفيذها يأتي ضمن مسار حكومي يهدف إلى تسهيل حركة الطلبة والباحثين، وتعزيز التفاهم والشراكة العلمية وأواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية في عموم ".ويتضمن الاتفاق تخصيص مقاعد دراسية ضمن برامج الدراسات الأولية والعليا للطرفين، تشمل التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية والتقنية على وفق الضوابط المعتمدة لدى الجانبين وإجراءات التقديم والتنافس الرسمية بدءاً من العام الدراسي 2026/2025، بحسب البيان.