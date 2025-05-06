الخطوة الأولى من مدارس الأيتام.. بغداد تشهد افتتاح صفوف الذكاء الاصطناعي

وقال عضو في الفريق الحكومي، محمد، خلال افتتاح أول صف للذكاء الاصطناعي في مدرسة " " النموذجية المخصصة للأيتام إن الحكومة اهتمت بملف التربية والتعليم منذ تسلمها المسؤولية، معتبراً افتتاح هذا الصف خطوة جديدة على طريق النهوض بواقع التعليم.وأضاف محمد، أن "الفريق بدأ بخطوات كبيرة وخاصة في ملف التربية، لاسيما بمجال بناء المدارس، إذ تسلم أكثر من ألف مدرسة ضمن المبادرة الصينية، فضلاً عن تأهيل الأبنية القديمة منها وتجهيزها بالرحلات والسبورات".وبين محمد، أن الفريق الحكومي ارتأى أن تكون أول نواة صفوف في مدارس للأيتام، في مبادرة لتعويض هؤلاء الأطفال عما فقدوه من أحد الأبوين، مشيراً إلى وجود خطوات مستقبلية لتوزيع مثل هذه الصفوف على 11 مدرسة في العاصمة .من جانبها، عدت مسؤولة نوادي الروبوت والذكاء الاصطناعي في رغد الشابندر، افتتاح هذا بأنه النواة الأولى والرئيسية لخلق وبناء جيل ريادي قادر على تحدّي الواقع.وأضافت الشابندر أن "مثل هذه التقنيات يمكن أن تنقل التعليم من الطريقة التقليدية الحالية إلى طرق التعليم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "STEM Education" من خلال التعشيق بين العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات مع الأعمال الحيَّة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.