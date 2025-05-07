لتوزيعها بين المستحقين.. استعدادات لفرز 10 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد

النائب الفني لمحافظ ، أوضح أن تسلمت أكثر من مليوني طلب للحصول على الأراضي من قبل الشرائح المستحقة، سواء كانوا من المواطنين أو النقابات أو الاتحادات.وأضاف أن هناك 2000 قطعة أرض فقط تم فرزها، ما استدعى من المحافظة إعداد خطة لزيادة رصيد الأراضي من خلال فرز أعداد أكبر في مناطق الأطراف تصل إلى عشرة آلاف قطعة لغرض البدء بعملية التوزيع على شكل دفعات.وتابع الربيعي أن هناك مناطق في الأقضية والنواحي تم شمولها من قبل مديرية التخطيط العمراني بخطة الفرز والتوزيع، لافتاً إلى سعي المحافظة لتوفير أراضي تكفي لبناء مجمعات سكنية عمودية لإستيعاب التمدد السكاني، على أن يتم الموضوع بالتنسيق مع والجهات ذات العلاقة.بدورها، أفادت رئيسة والشؤون البلدية والماء في المهندسة بأن هناك حاجة ماسة لأعداد خطة خمسية لبناء دور واطئة الكلفة بغية تخصيصها لمحدودي الدخل والفقراء، بسبب ارتفاع الأسعار في المجمعات السكنية الاستثمارية.وأشارت إلى وجود تنسيق بين مجالس المحافظات كافة من أجل إعداد الخطط اللازمة كلاً حسب محافظته، لبناء هذه الدور من خلال استثمار الأراضي الزراعية التي لا يوجد عليها أي نشاط، وكذلك استثمار المهملة منها، مؤكدة أن طلبات الحصول على قطع الأراضي كثيرة جداً، لذا لابد من دراستها وتقنينها ووضع نقاط مفاضلة يتم الاعتماد عليها في التوزيع.