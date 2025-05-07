3 آلاف طالب أجنبي في العراق

وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "أغلب الجامعات تمكنت من دخول التصنيفات العالمية لأول مرة بهذا العدد الكبير، ما يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ الوزارة"، لافتا إلى أن "هذا التقدم أسهم بشكل مباشر في استقطاب أكثر من 3 آلاف طالب أجنبي من 40 جنسية مختلفة يدرسون حاليًا في ضمن مبادرة (ادرس في العراق)".واضاف، أن "نجاح المبادرة يعود إلى التطور الملحوظ في أداء الجامعات، وتقدمها في التصنيفات العالمية، فضلًا عن كفاءة البرامج التعليمية والخبرات الأكاديمية المتوفرة"، مشيرا إلى أن "الطلبة الأجانب يأتون من دول عربية وآسيوية وأفريقية، وهو ما يُعد إنجازا مهما يعكس تطور النظام التعليمي في العراق".وأضاف الوزير، أن "الوزارة تعمل على خطة طموحة للعام المقبل تهدف إلى إدراج الجامعات في مراتب متقدمة ضمن التصنيفات والمستوعبات العالمية، بما يعزز من تنافسيتها مع جامعات الدول المتقدمة".وفي ما يتعلق بتوزيع الأراضي على أساتذة الجامعات، أكد العبودي أن "العمل مستمر بالتنسيق مع ، وهناك اتفاق على تخصيص أراض لأعضاء الهيئات التدريسية في وبقية المحافظات، ويُعد هذا المشروع من أولويات الحكومة الحالية"، مبينا أن "هذا الملف يحتل أولوية كبيرة لدى ".