وزير الصحة من النجف: الحمى النزفية تحت السيطرة

وذكر في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في ، ان "الموقف العام للحمى النزفية تحت سيطرتنا ولدينا 54 حالة مؤكدة في عموم "، مشيرا الى ان "الوزارة سجلت لغاية الان 8 فقط".وتابع، انه "تمت الموافقة على الاجراءات الخاصة بوزارة الزراعة من "، مؤكدا انه " قدمنا جملة من التوصيات الى وتم اقراها واصبحت قرارات نافذة من ضمنها تتعلق بوزارة الزراعة الخاصة بالوقاية والمكافحة".