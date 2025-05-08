وزير الداخلية: حريصون على متابعة كل ما يتعلق بمخاطر الهجرة بينها الاتجار بالبشر والتهريب

وقالت في بيان ورد لـ ، إنه "بهدف بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، التقى في مكتبه، اليوم بمدير عام لتطوير سياسات الهجرة في فيينا (ICMPD) سبيندليجر والوفد المرافق له".وأضافت الوزارة، أن "الاجتماع شهد مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وأكد على أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على متابعة كل ما يتعلق بمخاطر الهجرة من بينها موضوع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وشدد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملف الهجرة غير ".وبحسب بيان الداخلية، ثمن مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التطور الكبير في عمل وزارة الداخلية وما قامت بها من خطوات لتعزيز أمن واستقرار ، مشيداً بالاستراتيجية المتكاملة على الحدود العراقية التي نفذتها الوزارة، وهذا الأمر يعد إنجازاً كبيرا للوزارة.وأكد على أن "المنظمة على استعداد تام للتعاون في الموضوعات التي تخص عملها".