المستلزمات متوفرة والإجراءات مبسطة.. الحجاج يشيدون بالخدمات المقدمة من هيئة الحج والعمرة

وأكد الحجاج الى ، أن " المتمثلة برئيسها الشيخ قدمت كل مستلزمات ومتطلبات من حقائب واحرامات مع تسهيل إجراءات السفر وتبسيطها".وأضافوا ان "المعاملة والاستضافة المقدمة من الهيئة كانت جيدة جداً"، معبرين عن "شكرهم الى ورئيس الشيخ سامي على الخدمة المقدمة لهم".