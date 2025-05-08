بالصور.. السومرية تواكب رحلة الحجاج في مطار بغداد الى الديار المقدسة

وفي وقت سابق، أشاد حجاج بيت الله الحرام، بالخدمات والإجراءات المبسطة التي تقدمها ، فيما أشاروا الى ان الهيئة وفرت كافة مستلزمات بالإضافة الى تأمين السكن في .وأكد الحجاج الى ، أن " المتمثلة برئيسها الشيخ قدمت كل مستلزمات ومتطلبات الحج من حقائب واحرامات مع تسهيل إجراءات السفر وتبسيطها".وأضافوا ان "المعاملة والاستضافة المقدمة من الهيئة كانت جيدة جداً"، معبرين عن "شكرهم الى ورئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي على الخدمة المقدمة لهم".ادناه الصور: