بحوزتهما "شمس المعارف".. القبض على رجل وامرأة مختصان بتهريب الآثار ببغداد

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية وبعد نصب كمين محكم في تمكنت من إلقاء القبض على رجل وامرأة مختصان بتهريب وبيع الآثار".وأشار الى انه "تم ضبط بحوزتهم، كتاب أثري المعارف عدد واحد، مسكوكات اثرية متنوعة الاشكال عدد1، وجرة فخارية ملونة اثرية عدد1، تمثال أثرى صغير الحجم معدني عدد 1".وأشار الى انه "تم ايداعهم التوقيف بإجراءات أصولية".