6 رحلات جوية يومياً تنقل الحجاج إلى الديار المقدسة

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة ميثم للوكالة الرسمية وتابعته ، إن وزارته "شرعت بعمليات بعمليات تفويج الحجاج لهذا الموسم من خلال مطارات التي أُعلن عن جاهزيتها الكاملة، سواء من حيث الملاكات أو الطواقم الفنية والهندسية".وأضاف أن " سيكون لها دور فاع في التفويج من خلال تنفيذ خمس إلى ست رحلات يوميًا بطائرات واسعة البدن، تتقدمها طائرات (دريم لاينر)".وأوضح أن أن "عمليات التفويج انطلقت فعليًا اليوم، من خلال خمس إلى ست رحلات جوية يوميًا"، لافتًا إلى، أن "هناك استعدادًا من قبل موظفي الوزارة لتأمين انسيابية وتسهيل إجراءات سفر الحجاج".