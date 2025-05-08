الشيخ المسعودي: نتمنى أن يكون الحاج سفيرا بما يليق باسم العراق

اعرب رئيس الشيخ ، الخميس، عن أمله أن يكون الحاج العراقي سفيرا بما يليق باسم .

وقال خلال مؤتمر صحافي، "نهيب بحجاجنا من اليوم الاول أن لا يخالفوا القوانين في البلد المضيف، ولا بد أن نحترم تلك التعليمات من قبيل بعض الشعارات والمخالفات".

وأضاف "نريد من كل حاج عراقي أن يكون سفيرا لبلده وسفيرا لثقافة وعمق حضارته"، مشددا بالقول "يجب أن ثقافة وحضارة وقيم ".

ولفت المسعودي الى أن "العراق اليوم هو الأول بالخدمات اللوجستية والمكانية والاعاشة والنقل والاول في والاسلامية"، مضيفا " يجب أن يلتزم بما يقوله المرشد الديني أو مدير القافلة".