بالصور.. احباط تهريب 15 سيارة في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "هيأة المنافذ الحدودية تستمر بتنفيذ عمليات ضبط العجلات المسموح باستيرادها والمراد تهريبها، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق من ضبط حاويات عدد خمسة حجم 40 قدم تحتوي على (15) عجلة صالون مختلفة الانواع، دون الموديل المسموح باستيرادها".وأضافت انه "تبين من خلال الكشف والتدقيق وجود تلاعب في ارقام شواصيها"، مشيرة الى انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الكمرك وتنظيم محضر ضبط أصولي معززاً بالصور واحالة العجلات الى مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".