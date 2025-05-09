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تنويه لاهالي بغداد الكرخ.. اغلاق نفق رئيسي امام حركة السير
محليات
2025-05-09 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,555 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بانه سيتم اغلاق نفق
العامرية
امام حركة السير لمسار واحد.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، انه "سيتم غلق نفق
العامرية
للمسار القادم من منطقة الشعلة تجاه منطقة
البياع
، لأغراض الصيانة".
وأضاف ان "المسار الثاني سيكون ذهابا وإيابا للعجلات".
>>
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