"الاوثق لضمان نزاهة الانتخابات".. مستشار حكومي يحث المواطنين إلى تحديث بياناتهم البايومترية

وقال لـ ، إن "البطاقة البايومترية تُعد الوسيلة الأوثق لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ تسهم في منع التزوير والتصويت المزدوج، وتُعزز الثقة بالنتائج"، مشيراً إلى أن "تحديث البطاقة لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو موقف وطني يُعبر عن الحرص على المشاركة الفاعلة في صنع القرار".ودعا الهلالي وسائل الإعلام الوطنية إلى "تكثيف حملات التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على أهمية تحديث البيانات البايومترية، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في دعم الديمقراطية وتعزيز ثقافة الانتخاب الواعي"، مناشدا "الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية كافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة وتوفير الدعم الإداري واللوجستي لضمان إتمام عمليات التحديث بسلاسة وكفاءة".وأكد أن "ذلك يصب في مصلحة الوطن ويعكس التزام الدولة بالنهج الديمقراطي"، مشددا على ضرورة "اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الشعب وتُرسّخ أسس الديمقراطية".