إليك آلية التقديم على قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية في العراق

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد أعلن وزير الكهرباء ، أمس الخميس 8 أيار (2025)، إطلاق رابط قرض شراء المنظومات الشمسية للمواطنين.وتأتي قروض الطاقة الشمسية في ، ‏وفق مبادرة البنك المركزي، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء من جهة، وخفض الضغط على المنظومة الكهربائية في البلاد من جهة أخرى، خاصة في ظل وجود دعم ملموس.مبادرة البنك المركزيأعلن وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، تطبيق بند مهم من مبادرة البنك المركزي في ، عبر إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بقروض الطاقة الشمسية في العراق، والمخصص للمواطنين لتمويل شراء منظومات شمسية.وأكد الوزير أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس ، بضرورة تنويع مصادر الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة"، موضحا ان "المواطنين يمكنهم حاليًا التقديم على قروض الطاقة الشمسية في العراق، من خلال "أور" الإلكترونية، على الرابط المخصص لذلك، واقتناء منظومات الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من تمويل البنك المركزي".ولفت إلى أن "قروض الطاقة الشمسية في العراق، المدرجة في مبادرة البنك المركزي ببغداد، ستكون ‏بأقساط ميسرة ومدعومة، وهو الأمر الذي سيُسهم بصورة كبيرة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء في البلاد، وتوفير الطاقة النظيفة".خطوات الاستفادة من القروضوأطلقت وزارة الكهرباء، بالتعاون مع البنك المركزي، رابط بوابة "أور" الإلكترونية، للحصول على قروض الطاقة الشمسية في العراق، إذ حدّدت في هذا الصدد عددًا من الخطوات للاستفادة من القروض، بمجرد فتح الرابط المعد لذلك.يجب التسجيل أولًا عن طريق الخطوات الآتية:• تسجيل الدخول أو إنشاء حساب عبر منصة أور والضغط على زر الانتقال إلى الخدمة.• إدخال المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة، والتأكد من تحميل جميع الوثائق، ثم الضغط على زر الحفظ.• ستصل رسالة نصية تبيّن اكتمال التسجيل، مع الرابط الخاص بمتابعة مراحل معالجة الطلب وحالته.• الضغط على زر تحميل الاستمارة، لتصل وثيقة تحتوي على رقم الطلب، ورمز الاستجابة السريعة "كيو آر كود".• حفظ رمز الاستجابة في جهاز الهاتف، لمتابعة حالة الطلب.• ستصل إلى الهاتف رسالة نصية بمراحل معالجة الطلب وحالته.الإجراءات داخل الدائرة:• يسلّم ويدقق الطلب من قِبل الشركة خلال يومي عمل.• إرسال الطلب بعد التدقيق إلى فرع المصرف المختار خلال 5 أيام عمل.• التحقق من الوثائق وصحة البيانات المدخلة.• في حال قبول الطلب تُرسل رسالة نصية إلى مقدمه تتضمّن قبوله وموعد مراجعة فرع المصرف مع جلب الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة (البطاقة الوطنية وبطاقة السكن والرسوم المطلوبة).• ستصل رسالة نصية إلى مقدم الطلب بموعد الكشف خلال يوم عمل.• إجراء كشف للموقع من قِبل الشركة المختارة للتأكد من المساحة والمتطلبات الأخرى للتنفيذ خلال يوم عمل.• ستصل رسالة نصية إلى مقدم الطلب بموعد الحضور للمصرف، لإكمال طلب الاقتراض خلال يوم عمل.• تنفيذ المنظومة وتشغيلها بصورة كاملة من قِبل الشركة المختارة وتسليم المواطن تفاصيل التشغيل والإدامة خلال 14 يوم عمل.