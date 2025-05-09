بالصور.. قطار يصطدم بحافلة للزائرين في صلاح الدين

وقال المصدر لـ ، ان "حادث سي وقع بين قطاع وحافلة تنقل الزائرين عند مدخل الشيخ ابراهيم بقضاء في ، ما أدى الى تضرر في الحافلة دون تسجيل اية إصابات".واضاف انه "تم فتح تحقيق في الحادث"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.