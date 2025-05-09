قائمة المصارف والمكاتب المعتمدة لبيع الدولار الى الحجاج بالسعر الرسمي

– محلي

أعلن ، أن بإمكان الحجاج شراء الدولار الأمريكي من خلال البنوك والشركات المعتمدة في وباقي المحافظات.

وأدناه قائمة البنوك والشركات المعتمدة في وباقي المحافظات لبيع الدولار الى الحجاج:

