تسجيل هزتين ارضيتين احداها في العراق

– محلي

اعلن قسم الرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزتين ارضيتين احداها داخل الأراضي العراقية.

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، ان "خريطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لهذا اليوم الجمعة تضمنت تسجيل هزتين أرضيتين الاولى قرب الحدود العراقية التركية شمال والثانية قرب الحدود العراقية الإيراني".

