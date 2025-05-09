حريق كبير في أربيل (فيديو)

وقال مراسل ، ان "حريقا كبيرا اندلع في منزل سكني بمجمع شاري زيرين في ما أدى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية السيطرة على الحريق واخماده".