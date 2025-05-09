حملة كبرى على مراكز التجميل وتحذيرات من استعمال أجهزة الليزر

وقالت عضو اللجنة ثناء الزجراوي لـ ، ان "اعداد مراكز التجميل غير المجازة في كبير جداً ولا توجد احصائية رسيمة لها"، مبينة ان "عدد المراكز المجازة رسميا يصل من 80 الى 90 مركزا وهي ضمن المواصفات".وأضافت "هناك متابعة من قبل بالتعاون مع لمتابعة وتفتيش جميع المراكز غير المجازة وغلقها ومصادرة الاجهزة التي تعمل بداخلها"، مشيرة الى ان "وزارة الداخلية باشرت بالاجراءات وتواصلنا مع الجريمة المنظمة ووزارة حيث تم غلق بعض المراكز، بسبب عدم وجود اجازة رسمية واستعمالها لاجهزة الليزر التي هي من تخصص طبيب الجلدية فقط".