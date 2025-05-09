إمام جمعة النجف: نعيش نهايات الغطرسة الأمريكية في العالم

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة السياسية التي ألقيت اليوم في الأشرف، ان " الأوضاع تشير الى اننا نعيش نهايات الغطرسة الأمريكية في العالم"، مشيرا الى انه " ننتظر من في مؤتمر القمة رفض التطبيع مع الكيان الغاصب وفك الحصار عن ".وتابع: " نبعث تحية إجلال وتقدير للشعب اليمني على وقوفهم بصلابة في مواجهتهم مع الأمريكان"، لافتا الى انه " على الجامعة العربية احترام إرادة الشعوب والعودة إلى شعوبهم والخروج من أحضان الاستكبار العالمي".وأضاف، ان " رفض الفتنة الطائفية ولجم أبواق الفتنة مطلب مهم لمؤتمر قمة "، مبينا انه " ليشهد العالم كله من خلال اجتماع في بغداد الاستقرار الأمني والسياسي في ".