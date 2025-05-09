Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"كلاسيكو الأحد".. ريال مدريد أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمره الـ12 ويتخذ قرارات "تاريخية"

محليات

2025-05-09 | 07:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمره الـ12 ويتخذ قرارات &quot;تاريخية&quot;
1,010 شوهد

السومرية نيوز – محليات

بعد مرور أكثر من شهرين على دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، حزب العمال الكردستاني الذي يترأسه إلى حل نفسه وإلقاء سلاحه، أعلن الحزب أنه عقد هذا الأسبوع "بنجاح" مؤتمراً لحل نفسه.

وأوضح الحزب في بيان، اليوم الجمعة، أن "المؤتمر الثاني عشر للحزب عقد بنجاح في مناطق الدفاع المشروع في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري بناء على دعوة القائد عبد الله أوجلان".

كما أضاف أن "قرارات ذات أهمية تاريخية اتخذت على أساس دعوة القائد" لنزع السلاح وحل الحزب. وأردف أنه سيعلن "في المستقبل القريب جدا" عن تلك القرارات.

وكان أوجلان المسجون في إمرالي منذ عام 1999، دعا في إعلان وصف بالتاريخي نهاية فبراير الماضي، وتلاه نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد، زاروه في سجنه حينها "جميع المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني".

فيما اعتبرت تلك الدعوة من قبل العديد من المراقبين مهمة جدا، لاسيما أنها قد تنهي حملة التمرد التي يشنها "الكردستاني" ضد الدولة التركية منذ عام 1984 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

يذكر أن أوجلان كان أسس حزب العمال الكردستاني عام 1978 في تركيا، لكنه دخل بعد عامين إلى سوريا في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ثم بدأ الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، القيام بعمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد.

بعدها توارى أوجلان عن الأنظار داخل سوريا حتى عام 1998، حين اتهمت أنقرة دمشق بدعمها لحزب العمال الكردستاني، وهددت باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعمها للرجل، مما أدى إلى عملية معقدة لخروجه من الأراضي السورية.

عقب ذلك توجه الزعيم الكردي إلى أوروبا، حيث حاول الحصول على حق اللجوء السياسي، لكنه لم ينجح في مسعاه، حتى تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 فبراير/شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، ليتم نقله بطائرة خاصة إلى أنقرة لمحاكمته.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

حزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمره الـ12

قرارات "تاريخية"

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Play
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Play
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-08
Play
نشرة ٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-08
Play
العراق في دقيقة 08-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-08
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Play
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
Play
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
Play
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
Play
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
Play
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Play
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Play
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-08
Play
نشرة ٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-08
Play
العراق في دقيقة 08-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-08
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Play
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
Play
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
Play
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
Play
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
Play
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
اخترنا لك
تعود لعمال من دهوك.. احتراق عجلة في واسط (صور)
09:22 | 2025-05-09
طريق الحج البري.. علامات تحذيرية و"رادارات" للمراقبة لضمان السلامة
09:17 | 2025-05-09
الكهرباء تستعد للذروة الصيفية بـ28 ألف ميغاواط
09:00 | 2025-05-09
إمام جمعة النجف: نعيش نهايات الغطرسة الأمريكية في العالم
07:02 | 2025-05-09
حملة كبرى على مراكز التجميل وتحذيرات من استعمال أجهزة الليزر
06:44 | 2025-05-09
حريق كبير في أربيل (فيديو)
06:33 | 2025-05-09

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.