حزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمره الـ12 ويتخذ قرارات "تاريخية"

وأوضح الحزب في بيان، اليوم الجمعة، أن "المؤتمر الثاني عشر للحزب عقد بنجاح في مناطق الدفاع المشروع في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري بناء على دعوة القائد ".كما أضاف أن "قرارات ذات أهمية تاريخية اتخذت على أساس دعوة القائد" لنزع السلاح وحل الحزب. وأردف أنه سيعلن "في المستقبل القريب جدا" عن تلك القرارات.وكان المسجون في إمرالي منذ عام 1999، دعا في إعلان وصف بالتاريخي نهاية فبراير الماضي، وتلاه نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) للأكراد، زاروه في سجنه حينها "جميع المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وحل حزب ".فيما اعتبرت تلك الدعوة من قبل العديد من المراقبين مهمة جدا، لاسيما أنها قد تنهي حملة التمرد التي يشنها "الكردستاني" ضد منذ عام 1984 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.يذكر أن أوجلان كان أسس الكردستاني عام 1978 في ، لكنه دخل بعد عامين إلى في عهد الرئيس السوري الراحل . ثم بدأ الحزب الذي تصنفه إرهابياً، القيام بعمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد.توارى أوجلان عن الأنظار داخل سوريا حتى عام 1998، حين اتهمت أنقرة دمشق بدعمها لحزب العمال الكردستاني، وهددت باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعمها للرجل، مما أدى إلى عملية معقدة لخروجه من الأراضي السورية.عقب ذلك توجه الزعيم الكردي إلى أوروبا، حيث حاول الحصول على حق السياسي، لكنه لم ينجح في مسعاه، حتى تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 فبراير/شباط 1999 في العاصمة الكينية ، ليتم نقله بطائرة خاصة إلى أنقرة لمحاكمته.