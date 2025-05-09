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حزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمره الـ12 ويتخذ قرارات "تاريخية"
محليات
2025-05-09 | 07:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
بعد مرور أكثر من شهرين على دعوة الزعيم الكردي
عبد الله أوجلان
، حزب
العمال الكردستاني
الذي يترأسه إلى حل نفسه وإلقاء سلاحه، أعلن الحزب أنه عقد هذا الأسبوع "بنجاح" مؤتمراً لحل نفسه.
وأوضح الحزب في بيان، اليوم الجمعة، أن "المؤتمر الثاني عشر للحزب عقد بنجاح في مناطق الدفاع المشروع في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري بناء على دعوة القائد
عبد الله أوجلان
".
كما أضاف أن "قرارات ذات أهمية تاريخية اتخذت على أساس دعوة القائد" لنزع السلاح وحل الحزب. وأردف أنه سيعلن "في المستقبل القريب جدا" عن تلك القرارات.
وكان
أوجلان
المسجون في إمرالي منذ عام 1999، دعا في إعلان وصف بالتاريخي نهاية فبراير الماضي، وتلاه نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم)
المؤيد
للأكراد، زاروه في سجنه حينها "جميع المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وحل حزب
العمال الكردستاني
".
فيما اعتبرت تلك الدعوة من قبل العديد من المراقبين مهمة جدا، لاسيما أنها قد تنهي حملة التمرد التي يشنها "الكردستاني" ضد
الدولة التركية
منذ عام 1984 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
يذكر أن أوجلان كان أسس
حزب العمال
الكردستاني عام 1978 في
تركيا
، لكنه دخل بعد عامين إلى
سوريا
في عهد الرئيس السوري الراحل
حافظ الأسد
. ثم بدأ الحزب الذي تصنفه
أنقرة
إرهابياً، القيام بعمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد.
بعدها
توارى أوجلان عن الأنظار داخل سوريا حتى عام 1998، حين اتهمت أنقرة دمشق بدعمها لحزب العمال الكردستاني، وهددت باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعمها للرجل، مما أدى إلى عملية معقدة لخروجه من الأراضي السورية.
عقب ذلك توجه الزعيم الكردي إلى أوروبا، حيث حاول الحصول على حق
اللجوء
السياسي، لكنه لم ينجح في مسعاه، حتى تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 فبراير/شباط 1999 في العاصمة الكينية
نيروبي
، ليتم نقله بطائرة خاصة إلى أنقرة لمحاكمته.
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