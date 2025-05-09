السرعة حرفت العجلة عن مسارها.. مصرع 4 اشخاص بحادث سير في الانبار

وذكرت مديرية مرور في بيان ورد لـ ، أنه "وثّقت مفارز حادثاً مرورياً أليماً على الطريق الخارجي (حديثة – )، أدى إلى وفاة أربعة أشخاص كانوا يستقلون مركبة نوع (هايلوكس دبل قمارة)".واشارت الى ان "السائق كان يقود بسرعة فائقة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانحرافها فانقلبت عدة مرات وخرجت عن مسارها".