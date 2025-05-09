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الدفاع توضح حقيقة توقيف ضابط عراقي بمطار تركي لحمله اسلحة ممنوعة
محليات
2025-05-09 | 14:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
نفت
وزارة الدفاع
، اليوم الجمعة، توقيف ضابط عراقي بمطار طرابزون التركي لحمله اسلحة ممنوعة
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تنفي
وزارة الدفاع
ما تم تداوله من اخبار عبر عدد من منصات التواصل الإجتماعي تفيد بوقف الفريق الركن
جميل الشمري
من قبل أمن مطار طرابزون لحمله اسلحة ممنوعة".
واكدت الوزارة، ان "هذا الخبر غير صحيح وعاراً عن
الصحة
"، مشيرة الى انها "ستتبع الاجراءات القانونية بحق كل الصفحات والمؤسسات الاعلامية التي تحاول ان تسيء لسمعة
المؤسسة العسكرية
ورموزها من القادة".
>>
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