الدفاع توضح حقيقة توقيف ضابط عراقي بمطار تركي لحمله اسلحة ممنوعة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفي ما تم تداوله من اخبار عبر عدد من منصات التواصل الإجتماعي تفيد بوقف الفريق الركن من قبل أمن مطار طرابزون لحمله اسلحة ممنوعة".واكدت الوزارة، ان "هذا الخبر غير صحيح وعاراً عن "، مشيرة الى انها "ستتبع الاجراءات القانونية بحق كل الصفحات والمؤسسات الاعلامية التي تحاول ان تسيء لسمعة ورموزها من القادة".