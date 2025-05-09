لحماية المحاصيل الزراعية من حوادث الحريق.. الدفاع المدني تتأهب في صلاح الدين

وذكر مدير اعلام المديرية خميس جدوع في بيان ورد لـ ، انه "مع بداية موسم الحصاد وتنفيذا لتفعيل خطة الحصاد باشرت مديرية دفاع مدني بنشر مفارز أطفاء في عموم المحافظة لغرض المرابطة بالقرب من الاماكن التي توجد فيها محاصيل زراعية، بالاضافة الى مفارز الثابته في الصومعات والسايلوات".واضافت، انه "قامت فرق الدفاع بنشر الوعي الوقائي لدى الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحاصودات والجرارات الزراعية لغرض تثبيت شروط السلامة والأمان في المحاصيل الزراعية وتعميم هاتف الدفاع المدني المجاني الجديد 911 تحسبا لأي طارئ".