مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث عنيف في أربيل (صور)

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "معلومات الحادث الأولية تشير الى شخص واصابة 6 آخرين منهم 3 بحالة خطيرة".وتابع، ان "الحادث وقع في نفق رزكاري بمدينة ، بسبب السرعة المفرطة بحسب المعلومات الاولية".