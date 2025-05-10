وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "يوم غد سيتوجه أكثر من مليون تلميذ لإداء امتحانات السادس الابتدائي في أكثر من 8 آلاف مركز امتحاني"، لافتة إلى أن "الوزارة استعدت لهذه الامتحانات من كافة الجوانب بعد عام كان منتظم وفيه انسيابية عالية على مستوى اكمال المنهاج والمواعيد بشكل عام".وبحسب البيان، فإن "وزير التربية شدد على التعاون مع الطلبة على اعتبار انهم يخوضون الاول لهم، كما شدد على التعاون مع وزارات الكهرباء والصحة والاتصالات وكل الجهات المعنية من أجل إنجاح الامتحانات".وأكد البيان، أن "الوزارة لديها تنسيق مع الجهات الامنية لمن تسريب الأسئلة"، مؤكداً أن "الامتحانات ستجري بأعلى مستويات الامن الرقمي".