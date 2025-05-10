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مصرف التنمية الدولي يُطلق بطاقة السائح العربي بالشراكة مع المنصة الوطنية الرسمية للسياحة في العراق

محليات

2025-05-10 | 09:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصرف التنمية الدولي يُطلق بطاقة السائح العربي بالشراكة مع المنصة الوطنية الرسمية للسياحة في العراق
1,114 شوهد

أعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم السبت، إطلاق بطاقة السائح العربي، بالشراكة مع المنصة الوطنية الرسمية للسياحة في العراق - Visit Iraq.

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار التوجّه الوطني لدعم قطاع السياحة وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية للعراق، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، أعلن مصرف التنمية الدولي عن شراكته الرسمية في إطلاق المنصة الوطنية Visit Iraq وبطاقة السائح العربي، وذلك خلال المؤتمر الذي أُقيم في القصر العباسي بالعاصمة بغداد. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تنشيط السياحة إلى العراق، وتقديم تجربة سفر متكاملة مدعومة بخدمات مصرفية رقمية آمنة".

وأضاف البيان، "قد اختارت المنظمة العربية للسياحة مصرف التنمية الدولي، بصفته مؤسسة مصرفية رائدة في العراق تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة وخبرة مصرفية متميزة، ليكون المصرف الوحيد والحصري لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية (Visa وMastercard) الخاصة بالسياح العرب، والتي تُعد الأولى من نوعها في العراق".

وتوفر بطاقة السائح العربي، التي يصدرها المصرف، وفق البيان، "باقة متكاملة من الخدمات المالية تشمل: الدفع الإلكتروني الآمن، السحب النقدي، وتغطية نفقات الإقامة، المشتريات، والخدمات السياحية بسهولة ومرونة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة السائح العربي داخل العراق، من خلال توفير وسيلة دفع موثوقة معتمدة في جميع أنحاء البلاد".

وفي هذا السياق، صرّح المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، السيد سعد فائق:، قائلاً: "يمثل إطلاق بطاقة السائح العربي بالشراكة مع منصة Visit Iraq خطوة استراتيجية نحو دعم جهود الحكومة العراقية، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، في تنشيط السياحة وجعل العراق وجهة مفضلة للزوار من الدول العربية كافة. نحن فخورون بهذا التعاون، واختيار مصرف التنمية كمزود حصري لهذه البطاقات يُعدّ إضافة نوعية لمسيرتنا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل تجربة السائح العربي في العراق. إصدار بطاقة السائح العربي يعكس التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وآمنة، تعزز من مكانة العراق كوجهة سياحية وثقافية متقدمة في المنطقة، وتدعم رؤيتنا في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة ترتبط بقطاعات حيوية كالسياحة".

وأكد مصرف التنمية الدولي أن مشاركته في هذا المشروع الوطني تنسجم مع رؤيته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد العراقي عبر تمكين القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها السياحة والثقافة، من خلال حلول مصرفية حديثة تواكب التحول الرقمي وتلبي تطلعات الزوار من مختلف الدول.

ويأتي إطلاق المنصة وبطاقة السائح العربي عقب اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025، وضمن جهود وطنية متصاعدة تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري للعراق، وتوفير تجربة زيارة أكثر سلاسة وأماناً وجودة، من خلال الدمج بين الخدمات السياحية والحلول المصرفية الرقمية، بما يسهم في تقديم صورة حديثة للعراق أمام الزوار من العالم العربي.
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