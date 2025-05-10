مصرف التنمية الدولي يُطلق بطاقة السائح العربي بالشراكة مع المنصة الوطنية الرسمية للسياحة في العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ماكينة
من
12:00 PM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"كلاسيكو الأحد".. ريال مدريد أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525757-638824812682963509.jpg
مصرف التنمية الدولي يُطلق بطاقة السائح العربي بالشراكة مع المنصة الوطنية الرسمية للسياحة في العراق
محليات
2025-05-10 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,114 شوهد
أعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم السبت، إطلاق بطاقة السائح العربي، بالشراكة مع المنصة الوطنية الرسمية للسياحة في
العراق
- Visit Iraq.
وذكر بيان للمصرف، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "في إطار التوجّه الوطني لدعم قطاع السياحة وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية للعراق، وبرعاية دولة رئيس
مجلس الوزراء
الأستاذ المهندس
محمد شياع السوداني
، أعلن مصرف التنمية الدولي عن شراكته الرسمية في إطلاق المنصة الوطنية Visit Iraq وبطاقة السائح العربي، وذلك خلال المؤتمر الذي أُقيم في القصر
العباسي
بالعاصمة
بغداد
. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تنشيط السياحة إلى
العراق
، وتقديم تجربة سفر متكاملة مدعومة بخدمات مصرفية رقمية آمنة".
وأضاف البيان، "قد اختارت
المنظمة العربية
للسياحة مصرف التنمية الدولي، بصفته مؤسسة مصرفية رائدة في العراق تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة وخبرة مصرفية متميزة، ليكون المصرف الوحيد والحصري لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية (Visa وMastercard) الخاصة بالسياح العرب، والتي تُعد الأولى من نوعها في العراق".
وتوفر بطاقة السائح العربي، التي يصدرها المصرف، وفق البيان، "باقة متكاملة من الخدمات المالية تشمل: الدفع الإلكتروني الآمن، السحب النقدي، وتغطية نفقات الإقامة، المشتريات، والخدمات السياحية بسهولة ومرونة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة السائح العربي داخل العراق، من خلال توفير وسيلة دفع موثوقة معتمدة في جميع أنحاء البلاد".
وفي هذا السياق، صرّح المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، السيد سعد فائق:، قائلاً: "يمثل إطلاق بطاقة السائح العربي بالشراكة مع منصة Visit Iraq خطوة استراتيجية نحو دعم جهود
الحكومة العراقية
، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، في تنشيط السياحة وجعل العراق وجهة مفضلة للزوار من
الدول العربية
كافة. نحن فخورون بهذا التعاون، واختيار مصرف التنمية كمزود حصري لهذه البطاقات يُعدّ إضافة نوعية لمسيرتنا في دعم
الاقتصاد الوطني
من خلال تسهيل تجربة السائح العربي في العراق. إصدار بطاقة السائح العربي يعكس التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وآمنة، تعزز من مكانة العراق كوجهة سياحية وثقافية متقدمة في المنطقة، وتدعم رؤيتنا في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة ترتبط بقطاعات حيوية كالسياحة".
وأكد مصرف التنمية الدولي أن مشاركته في هذا
المشروع الوطني
تنسجم مع رؤيته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد العراقي عبر تمكين القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها السياحة والثقافة، من خلال حلول مصرفية حديثة تواكب التحول الرقمي وتلبي تطلعات الزوار من مختلف الدول.
ويأتي إطلاق المنصة وبطاقة السائح العربي عقب اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025، وضمن جهود وطنية متصاعدة تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري للعراق، وتوفير تجربة زيارة أكثر سلاسة وأماناً وجودة، من خلال الدمج بين الخدمات السياحية والحلول المصرفية الرقمية، بما يسهم في تقديم صورة حديثة للعراق أمام الزوار من العالم العربي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مباراة العراق-الكويت اليوم برعاية مصرف التنمية الدولي مع شركائه Visa العالمية
11:49 | 2025-03-20
مصرف التنمية الدولي يعلن قرب اطلاق أول فرع رقمي له في بغداد
11:38 | 2025-02-19
لتعزيز الاقتصاد.. مصرف التنمية الدولي الراعي الرسمي لقمة الأعمال العراقية
12:15 | 2025-04-11
مصرف حكومي يعلن إطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة
06:14 | 2025-04-06
مصرف
التنمية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
رياضة
59.85%
11:27 | 2025-05-08
مفاجأة حول حكم الـ(VAR) في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
11:27 | 2025-05-08
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.19%
03:35 | 2025-05-10
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:35 | 2025-05-10
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
محليات
14.69%
04:08 | 2025-05-09
وثيقة للمالية.. الموظف يحال للتقاعد عند سن الـ60 عاما
04:08 | 2025-05-09
أجواء شتوية بدءاً من الاثنين
محليات
9.28%
02:22 | 2025-05-10
أجواء شتوية بدءاً من الاثنين
02:22 | 2025-05-10
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
الأكثر مشاهدة
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
Biotic
رفع الأوزان للنساء - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
حصاد السومرية
تدوير الأمانات وضمان الرواتب! - حلقة ٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
العراق في دقيقة
09-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
ماكينة
BMW XM مع رفل وحيد - الحلقة ٥ | season 1
12:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
الهوا الك
عسكر بلا حقوق! - الحلقة ٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-09
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
علناً
الوضع الاقتصادي وتأمين رواتب الموظفين - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
Celebrity
الممثلة زينب علي - الحلقة ٥ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
اخترنا لك
حدث لأول مرة.. اختيار فيلم "سعيد أفندي" لتمثيل العراق بمهرجان كان السينمائي
09:33 | 2025-05-10
ستجري بـ"أعلى مستويات الأمن الرقمي".. التربية تصدر بيانا قبيل امتحانات الغد
09:07 | 2025-05-10
ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري
08:03 | 2025-05-10
لجنة نيابية تصدر تحذيرا هاما: ابتعدوا عن هذه السموم المغلفة بنكهات طبيعية
07:59 | 2025-05-10
دائرة الإصلاح بشان نشر مقاطع فيديو قديمة: بعض الاشخاص الذين ظهروا مفرج عنهم الان
07:51 | 2025-05-10
العدل بشأن فيديوهات التجاوز على النزلاء: قديمة وشكلنا لجنة تحقيقية
06:53 | 2025-05-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.