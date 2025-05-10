أجواء العراق تسجل ارتفاعا غير مسبوق في عبور الطائرات

وقالت الوزارة في بيان، " في تطوّر نوعي يُجسد عودة إلى موقعه الطبيعي في خارطة النقل الجوي العالمي، تسجيل ارتفاع قياسي وغير مسبوق في عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية، ما يعكس تحول البلاد إلى رئة تنفس لحركة ".

وأضاف البيان أن "هذا التقدم جاء ثمرة لخطط استراتيجية رصينة وضعتها برئاسة ، وبإشراف مباشر من وزير النقل ، الذي تابع عن كثب جهود تطوير الملاحة الجوية وتعزيز كفاءتها التشغيلية"، مشيرا الى أن " للملاحة الجوية استطاعت أن تطور إمكاناتها الفنية والتقنية بما يتناسب مع الأهمية الجيوسياسية للعراق، باعتباره نقطة التقاء القارات، وجسرًا يربط الشرق بالغرب، وممرًا لا غنى عنه لحركة العالمي".

ولفت بيان الوزارة الى أن "الشركة حققت طفرة نوعية في عدد الرحلات العابرة، حيث ارتفع المعدل اليومي من (300 إلى 350 ثم إلى 450، وصولًا إلى 550 و 600، ليبلغ في الوقت الراهن أكثر من 700 رحلة يوميًا، في مؤشر واضح على الثقة الدولية المتزايدة بالأجواء العراقية"، مضيفا أن "التوقعات تشير إلى استمرار هذا النمو نتيجة الخطوات التطويرية المتواصلة".