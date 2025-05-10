"تعرف على العراق".. إطلاق منصة للتعريف بالمعالم السياحية والأثرية (صور)

وقال مستشار للشؤون الثقافية عارف في الحفل الذي حضرته : "برعاية كريمة من رئيس الوزراء ، نعلن انطلاق منصة تعرف على ".

وأضاف "نشكر جهود فريق التواصل الحكومي وجميع العاملين في هذه المنصة خدمة لعراقنا الحبيب".

وتعد منصة "تعرف على العراق" دليلاًُ سياحياً كاملاً يقدم معلومات هامة للسائحين، وتعمل المنصة باللغة العربية.