انقاذ 100 دونم حنطة من حريق في صلاح الدين

وقال المصدر لـ ، أنه "تمكنت فرق مديرية دفاع مدني من اخماد حريق في البوعجيل بمحافظة صلاح الدين".وأشار الى ان "سبب الحريق تماس كهربائي، حيث تم إنقاذ أكثر من 100 دونم من الحنطة".