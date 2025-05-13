صلاح الدين تعلن افتتاح مستشفى العلم العام بسعة 40 سريرا

وقال المحافظ في كلمته التي نقلها مكتبه الإعلامي ووردت لـ" "، إن "هذا المشروع يُعد بديلاً عن المستشفى المؤقت الذي تم افتتاحه عام 2016"، مشيراً إلى أن "إنجاز هذا المشروع تم بتمويل من ، بعد أن كان متوقفاً لسنوات بسبب تأخر التخصيصات المالية، وقد تمكّنت حكومة المحافظة من إطلاق السلف اللازمة لاستكماله".وأضاف المحافظ، أن "المستشفى يمثّل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدّمة لأهالي قضاء العلم والمناطق المجاورة"، مشيراً إلى أن "هناك 10 مستشفيات أخرى على مستوى الأقضية والنواحي ستدخل الخدمة قريباً بعد إطلاق تمويلها، وفي مقدمتها مستشفى الضلوعية".وبحسب البيان، يضم المستشفى الجديد صالات عمليات مزوّدة بأجهزة طبية حديثة، وردهات للطوارئ والخدج والأطفال، ومختبرات طبية، بالإضافة إلى معمل أوكسجين يعمل بنظام التوريد المركزي كبديل عن أنظمة القناني التقليدية، مما يوفّر استجابة طبية أكثر كفاءة وجودة.