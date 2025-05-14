توجه لتأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "العبودي، استقبل سفير جمهورية الشعبية في وناقشا سبل تطوير الشراكة العلمية والتعليمية بين جامعات البلدين".وأكد "أهمية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي المشترك، داعيا إلى تأسيس - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر المعرفة والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في ميادين والابتكار التكنولوجي".من جانبه، عبر السفير الصيني عن "حرص بلاده على التعاون الأكاديمي المشترك في مجالات التعليم والتكنولوجيا، ومعربا عن ترحيبه بالتوجه إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تطوير البنية المعرفية وتخدم أهداف التنمية المستدامة".