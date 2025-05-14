في البصرة.. تحذير من الارتفاع المتكرر للمد الملحي

وقال المكتب في بيان، إنه "يعرب عن مخاوفه الكبيرة ازاء الارتفاع المتكرر للمد الملحي في مركز واقضية جنوب وشمال حيث سجلت امس واليوم نسب عالية مع (اثر قليل) لزيادة الاطلاقات التي اعلنتها الحكومة المحلية".

وطالب المكتب ومحافظة البصرة بـ"اتخاذ خطوات دائمية فاعلة لحماية اكثر من 3 ملايين فرد في البصرة من اخطار الامراض الخطيرة وعلى رأسها الفشل الكلوي بنسبة المتزايدة".

كما طالب المكتب بـ"جلسة على غرار جلسة اليوم التي ناقشت ملف قضاء الزبير يكون عنوانها الآثار الخطيرة لزيادة الاملاح والتلوث في مياه من قضاء المدينة حتى ووضع خطة عمل محكمة لتقليل الاضرار على افراد المحافظة".