مصدر: حركة السير في بغداد بانسيابية عالية ولا يوجد أي قطع بالطرق

وقال المصدر لـ ، ان "جميع شوارع العاصمة مفتوحة امام حركة السير، ولا توجد اي قطوعات".وأضاف ان "ما يحصل هو قطوعات مؤقتة للطرق القريبة من باتجاه لتامين انسيابية حركة الوفود، ويعاد فتحها امام حركة السير".