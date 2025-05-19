النزاهة تُحبط محاولة الاستيلاء على عقارات بقيمة 7 مليارات دينار في الأنبار

وذكرت النزاهة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة في مكتب تحقيق ، أسفرت عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على (٣٨٥) عقاراً بعد كشف وجود تلاعبٍ في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّة".وتابعت، ان "مساحة تلك العقارات بلغت (٩٦,٢٥٠) م2، فيما تصل كلفتها التقديريَّة إلى (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينارٍ".وأضافت، انه "التحريات كشفت إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدَّة وحداتٍ عقاريَّةٍ، وتسجيلها باسم الجمعيَّـة التعاونيَّـة للإسكان في الأنبار".