وزير التجارة يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو مسرّب

وقالت الوزارة في بيان تلقته ، ان "الوزير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع الموظفة المنسوب لها الفيديو المسرّب، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تُنجز اللجنة أعمالها خلال 48 ساعة فقط".وأضافت ان "الوزير شدد على أهمية الالتزام بالثوابت المهنية في العمل الوظيفي، وأن النزاهة والاحترام المتبادل يشكلان أساسًا لنجاح الأداء المؤسسي"، لافتة الى ان "الوزارة تعمل، بتوجيه من الوزير، على ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام بالقيم الوظيفية".واكدت أن "احترام هذه الثوابت هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على رفض أي تجاوز أو سلوك غير مقبول في بيئة العمل".