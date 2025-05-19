الديوانية تنوه عن تفجير في ميدان الرمي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "نسترعي الانتباه إلى ان مفارز ستقوم يوم الأربعاء المقبل في الساعة الحادية عشر صباحاََ بتفجير مسيطر عليه لعدد من المخلفات الحربية القديمة".وأضافت ان "التفجير سيكون في الرمي".