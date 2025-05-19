عضو بمجلس نينوى: الوقف السني عين 50 امرأة بصفة إمام "فيديو"

وقال العبد ربه في مؤتمر تابعته ، "هل هناك امرأة تعين بصفة إمام؟"، مبينا ان "ذلك لا يحصل في الدين الإسلامي ولا المسيحي ولا اليهودي".وأضاف ان "اكثر من 50 درجة وظيفية خصصت لنساء في الوقف السني بصفة إمام، وهذا دليل انه لا توجد هناك دقة في العمل".