السجن 6 سنوات بحق منتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "محكمة جنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم وجاهياً يقضي بسجن أحد المُتَّهمين لمُدَّة ست سنواتٍ؛لإقدامه على انتحال صفة مديرٍ عامٍّ في الاتحاديَّة، بقصد الحصول على منفعةٍ ماديَّـة من المُشتكي؛ بغية استحصال المُوافقات لتخصيص قطع أراضٍ له في مُحافظة ".وأضافت إن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، التي وجدتها كافيةً لتقصير المُتَّـهم، قرَّرت إدانته والحكم عليه وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ۱۹۸۳ الفقرة أولاً/ ۱ و ۲ منه)، فيما تضمَّن القرار إعطاء الحقّ للمُشتكي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".وتابعت، ان "الهيئة قد دعت في أكثر من مرة المواطنين ومُؤسَّسات الدولة لتوخِّي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة، داعية "على إبلاغ الهيئة على مثل هذه الممارسات؛ بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين والمؤسَّسات أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة".